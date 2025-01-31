Почувши звуки дронів, загарбники побігли шукати укриття у лісосмузі, але це їм не допомогло.

Бійці 37 окремої бригади морської піхоти Військово-морських сил ЗСУ знищили кілька груп окупантів, які виїхали на штурм на мотобайках.

"Росіяни спробували штурмувати позиції 37 окремої бригади морської піхоти. Для цього окупанти застосували до восьми одиниць мототехніки", - розповіли у ВМС ЗСУ.

На відео, яке оприлюднили українські військові, можна побачити, як розвідка фіксує переміщення трьох груп противника на мотобайках. Почувши дрони, загарбники спішилися та побігли шукати укриття у лісовій смузі. Однак морські піхотинці за допомогою "пташок" вдалося відстежити ворожу живу силу і знщити її разом з транспортом.

"Байкерам-невдахам не судилось доїхати далі "сірої" зони. Розвідка зафіксувала переміщення техніки, а наші аеробомбери та оператори FPV вміло виписали окупантам квитки на подорож до пекла", - йдеться у повідомленні.

Війна в Україні: новини

Нещодавно на окупованій частині Запорізької області воїни ГУР виявили російську радіолокаційну станцію 1Л122 "Гармонь" та знищили разом з обслугою.

Рекламуючи цю антенну, окупанти запевняли, що вона може одночасно зафіксувати 31 ціль, зорієнтована виключно на повітряні цілі та її не видно навіть "з п’яти метрів", що робить її ідеальною для висадки у тилу. Саме таку ідеальну ціль виявили ГУРівці за допомогою спеціального дрона і знищили її.

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