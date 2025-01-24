Загарбники намагалися врятувати обладнання, але українські розвідники не залишили їм шансів.

На окупованій території Запорізької області воїни підрозділів Головного управління розвідки виявили російську радіолокаційну станцію 1Л122 "Гармонь" та знищили разом з обслугою.

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони. Рекламуючи цю антену, окупанти запевняли, що вана може одночасно зафіксувати 31 ціль, орієнтована виключно на повітряні цілі та її не видно навіть "з п’яти метрів", що робить її ідеальною для висадки у тилу.

Саме таку ідеальну ціль виявили ГУРівці за допомогою спеціального дрона. Однак через погодні умови - туман та сильний вітер - перша спроба ураження ворожого радара була невдалою. Окупанти, які почули вибух, вирішили евакуювати обладнання. На відео, що оприлюднили розвідники, можна побачити, як автомобіль з загарбниками під’їхав до РЛС. Її склали, завантажили в машину, і вже сідали їхати, але прилетіло знову.

У результаті знищено і РЛС "Гармонь", і ворожу обслугу (щонайменше троє солдатів), та автомобіль російських фахівців радіотехнічної розвідки.

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