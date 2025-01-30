Також уточнюється просування ворога в Часовому Яру.

Російські окупанти просунулися біля низки населених пунктів.

Як йдеться у повідомленні моніторингового проєкту DeepState, ворог просунувся в районі Новоандріївки, Нововасилівки, Дачного, Розливу, Янтарного та в Андріївці.

"Уточнюється просування противника в Часовому Яру", - зазначили аналітики.

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Нещодавно російські окупанти заявили про взяття населеного пункту Новоєгорівка на Луганщині. Як "доказ" вони опублікували відео, записане нібито в зоні відповідальності Третьої штурмової бригади. У відповідь в бригаді заявили, що дана заява й усі новини про захоплення селища - черговий фейк російської пропаганди для ілюзії успіху РФ "на рубежах нашої бригади".

Крім того, начальник служби зв’язків з громадськістю 110-ї окремої механізованої бригади ім. генерал-хорунжого Марка Безручка Іван Сєкач сказав, що для просування окупантів далі з Великої Новосілки на Донеччині, їм треба докласти дуже багато зусиль, адже там у них немає плацдарму. Він зазнаяив, що водна перешкода у цьому населеному пункту є "фактором підтримки наших сил на плацдармі". Також, за його словами, ЗСУ підсилили підрозділи, які перебувають "безпосередньо на плацдармі та у Великій Новосілці".

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