У ГУР зазначили, що тепер цей дрон ЗСУ використовують все рідше і пояснили чому.

Турецькі безпілотники Bayraktar TB2 на початку війни дуже допомагали ЗСУ домагатися успіхів, але тепер мають обмежену корисність, оскільки російські окупанти посилюють протиповітряну оборону.

Про це повідомив офіцер Головного управління розвідки Володимир Валюх в інтерв'ю Defense News. Видання, що спеціалізується на військовій тематиці, нагадало, що на початку війни цей турецький дрон не залишав інформпростору, проте зараз про нього майже нічого не чути.

Валюх підтвердив, що TB2 все ще має певне застосування, але частота використання та ролі цих типів безпілотників змінилися. "Що стосується TB2, я не хочу використовувати слово "марний", але важко знайти ситуації, в яких їх можна було б використовувати", - пояснив Валюх.

Відео дня

Він зазначив, що безпілотники всіх розмірів і типів продовжують відігравати важливу роль в обороні України. Однак, за його словами, з'явилися нові тактичні обмеження, і TB2 буде складно грати роль в майбутніх боях.

"Ми надзвичайно вдячні за TB2, але на початку війни їх було більше розгорнуто і нанесено більше ударів", - сказав представник ГУР. Він детально розповів, що тепер, коли якість російського повітряного та електронного захисту зросла, останній політ TB2, який він спостерігав, тривав лише 30 хвилин. Валюх зазначив, що наближатися до позицій росіян безпілотнику тепер небезпечно.

За даними виробника Baykar, дрони можуть перебувати в повітрі 27 годин. Компанія повідомила виданню, що до повідомлень про обмежену корисність її флагманського продукту слід ставитися з часткою скептицизму.

"Відсутність відео не обов'язково означає, що дрони не використовуються", - прокоментував гендиректор Халук Байрактар. "В даний час Bayraktar TB2 в основному використовуються для виконання щоденних польотів по стеженню за цілями, які можуть бути не менш цінними, ніж атакуючі", - сказав Байрактар.

Згідно зі звітами компанії, з якими ознайомилися Defense News, рівень використання цієї розвідувальної ролі в Україні як і раніше високий.

У червні українські TB2 пройшли модернізацію, що включає вдосконалену камеру Mx-20, надану Україні канадським виробником l3harris Wescam. За словами постачальника, нове обладнання для візуалізації дозволяє виконувати місії спостереження на великих висотах і далеких дистанціях.

БПЛА Bayraktar

Видання Bloomberg писало, що Туреччина стала світовим лідером у виробництві смертоносних дронів, завдяки компанії Baykar. ЗМІ згадало, що успіхи компанії у виробництві зброї вийшли на новий рівень після наочної демонстрації можливостей дронів Bayraktar на полі бою в Україні. Закордонні замовлення від інших країн відразу зросли.

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