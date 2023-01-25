Безпілотники допомагатимуть Україні захищатися від окупантів.

У середу, 25 січня, турецька військова компанія Baykar подарувала українським воїнами два безпілотники Bayraktar TB2.

Як повідомили у Головному управлінні розвідки, ударні турецькі безпілотники допомагатимуть українським воїнам захищатися від російських окупантів.

"Сьогодні ми отримали від великих друзів та партнерів України – компанії Baykar – ще 2 безпілотники Bayraktar TB2. Компанія Baykar передалa їх безкоштовно для допомоги Збройним Силам України та народу України для захисту від окупанта. Ми безмежно вдячні компанії Baykar за безкомпромісну та сталу підтримку в найважчі для нашої держави часи", - зазначили у ГУР.

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"Байрактари" знищують окупантів

З 24 лютого безпілотники Bayraktar TB2 дуже добре показали себе на полі бою в Україні. При цьому в самій компанії заявили, що не вестимуть торгівлю з Росією, тому що підтримують Україну.

Крім того, власник компанії купив земельну ділянку в Україні, на якому готовий побудувати завод з виробництва БПЛА. Тут планують выпускаить реактивний надзвуковий безпілотник Bayraktar Kizilelma, БПЛА Bayraktar ТВ2 і Bayraktar Akinci.

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