Без "швидкого миру": якою буде війна у 2025-му році

З наближенням інавгурації новообраного президента США Дональда Трампа, який планував зупинити російсько-українську війну чи не за добу, надії на швидке зупинення бойових дій тануть. УНІАН проаналізував, яким може бути 2025-й рік на фронті без "заморозки".

Початок нового року не змінив трендів 2024-го на фронті. Росіяни продовжують щоденне просування на різних напрямках, хоча й зазнають величезних втрат – рекордних з часів Другої світової війни. Тактичні контратаки Сил оборони України тимчасово покращують ситуацію, однак на загал, українські захисники змушені відступати. І, на жаль, поки що немає підстав говорити про те, що росіяни готові зупинитись.

"Ворог вминається в територію України, втрачаючи на кожному кілометрі більше сотні солдат. Але їх це влаштовує, вони можуть собі дозволити таку війну. Тому нині війна для них виглядає успішною. І наразі немає жодних підстав говорити, що противник погодиться на якесь перемир’я", - зазначає військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Сергій Грабський.

За словами воєнного експерта Українського інституту майбутнього Івана Ступака, зважаючи на інтенсивність, з якою росіяни намагаються "відгризти" якомога більше українських територій, поки що варто очікувати продовження наступальних дій РФ. Зокрема, на Покровському та Курахівському напрямках.

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За інформацією УНІАН із силових структур, однією зі стратегічних цілей російських окупантів є захоплення Павлограда, а також повторна окупація Куп’янська та Ізюма. Але чи вистачить ворогу сил на це? Хочеться вірити, що ні. Принаймні, з огляду на економічні проблеми, які поступово накривають Росію.

Вже 2024-й рік (з економічної точки зору) дав зрозуміти, що ресурси для масштабного наступу у РФ не безмежні. Окремі російські регіони вже заявили, що не можуть самотужки сплачувати кошти новим учасникам "СВО" та змушені брати для цього кредити. Крім того, російський диктатор Володимир Путін вже підписав указ, що разова виплата більше не передбачається для тих підписантів контракту на війну, хто перебував у місцях позбавлення волі. А навесні в РФ може відбутись спроба компенсувати скорочення кількості "добровольців" - планується обмеження переліку заброньованих (гарантована відстрочка залишиться лише силовикам).

"Якщо російська економіка буде ламатись швидше, то бойові дії будуть згортатись. Але мені важко передбачити, на якому етапі російська армія та економіка будуть виснажені настільки, щоб остаточно зупинитись. Та на якомусь етапі ці криві мають зійтися", - вважає Іван Ступак.

Нам би рік простояти

Станом на зараз ні економічні складнощі, ні шалені втрати не впливають на плани росіян продовжувати війну. І, з огляду на це, Сили оборони України у 2025 році, певно, будуть змушені продовжувати стратегічну оборону.

"У 2025 році ми й далі будемо перебувати в обороні. Не від гарного життя ми відступаємо вже п’ятнадцять місяців. І зараз ми не маємо можливості починати якісь великі наступальні дії. Людей не вистачає", - констатує воєнний експерт.

З такою думкою погоджується і полковник запасу ЗСУ Сергій Грабський: "З того, що я бачу, можемо говорити про продовження стратегічної оборони з метою максимального знищення потенціалу противника. Це все, чого ми можемо досягти, виходячи з темпів підготовки наших резервів та темпів нарощування нашого бойового потенціалу (це враховує і виробництво українського озброєння та техніки, підготовку особового складу та забезпечення підтримки нашими союзниками)".

При цьому, він звертає увагу на те, що оборона – це не лише сидіння в окопах, але й тактичні удари. На його думку, доволі успішною (і показовою) в цьому сенсі є операція в Курській області.

"Зараз на Курщині проходять наступальні дії тактичного характеру (на глибину від 2 до 7 кілометрів) - просування в рамках концепції маневрової оборони. Вона передбачає проведення контрударів, а також переміщення по території… Таким чином відбувається зв’язування військ противника", - зазначає він.

За словами експерта, це дозволяє не лише тримати в постійній напрузі численне угрупування ворога на Курщині, поступово перемелюючи його, а й змушує росіян перекидати сюди боєздатні частини з інших напрямків, зокрема зі сходу України.

Втім, без домінування в повітрі, якого українці так і не дочекались у 2024-му, розраховувати на докорінний злам ситуації у 2025-му теж не доводиться: "Ми можемо триматися та вести бойові дії, щонайменше, на тому ж рівні, на якому робимо це зараз. Тому 2025-й – буде роком продовження стратегічної оборони України та накопичення ресурсів задля проведення масштабних наступальних операцій".

Захід допоможе?

Станом на сьогодні Україна має кілька двосторонніх договорів зі своїми партнерами щодо надання потрібної допомоги у протистоянні з Росією. Дорожні карти розвитку Сил оборони України до 2027 року були затверджені й на засіданні у форматі "Рамштайн". При цьому, країни-учасниці коаліції оголосили про нові пакети допомоги, в які включені, серед іншого, 6 систем IRIS-T та 30 тисяч безпілотників.

Але чи залишається Україна серед головних пріоритетів першого з геополітичних союзників – США – після того, як в Штатах обрали нового президента? Важко сказати, якщо брати до уваги заяви Дональда Трампа щодо Панамського каналу, Канади чи Гренландії. Більше скидається на те, що стратегія, за якою діятиме нова адміністрація Білого дому, поки що не зрозуміла самій новій адміністрації Білого дому.

По Україні ясно лише одне: зупинити війну за 24 години, як неодноразово, ще у якості кандидата на пост номер один, заявляв Дональд Трамп, не вдасться. Причина - не в Україні. Причина – в небажанні Росії зупинятись. І якщо у Вашингтона є важелі впливу на Київ, то з Москвою, яка явно не поспішає йти на перемовини, висуваючи все нові й нові умови для цього, легких "домовленостей" очікувати не варто.

Нещодавно опубліковане дослідження Американського інституту підприємництва (АЕІ) свідчить, що перемога Росії у війні може коштувати Сполученим Штатам (і світу) значно більше, ніж підтримка України. Аналітики підрахували, що для стримування Росії на відбиття її гіпотетичного нападу на європейські країни, США знадобиться додатково збільшити план витрат Міноборони протягом найближчих п’яти років на 808 мільярдів доларів. Цифра, близька до всього бюджету на американську оборону в 2024 році (824 мільярди доларів). І, для порівняння: з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Конгрес США виділив Пентагону на допомогу Києву лише 112 мільярдів доларів. Не надто велика ціна для стримування прямого зіткнення Росії з НАТО.

Але чи пристане Трамп на ці розрахунки? Поки що "старі борги" перед Україною намагається закрити адміністрація його попередника, Джо Байдена. І хоча майбутній радник Трампа з питань національної безпеки Майкл Волц в інтерв’ю ABC news зауважив, що новообраний президент США може скасувати обмеження на далекобійні удари по РФ американською зброєю, аби примусити Путіна піти на перемовини, залишається питання, якою буде ціна такого рішення для України. Адже той самий Волц зазначив, що нею може бути зменшення призовного віку для українців.

А поки в США готуються якимось чином організувати зустріч Трампа з Путіним, генеральний секретар НАТО Марк Рютте непрозоро натякнув, що завершення війни з позицій, в яких зацікавлений Кремль, означатиме хиткий і нетривалий мир.

"Ми всі хочемо завершення цієї війни. Але понад усе ми хотіли б, щоб був тривалий мир. Я не знаю, як і коли завершиться ця війна. Але я знаю, що миру не буде, якщо Путін отримає, що хоче в Україні. Тому що тоді він буде тиснути далі. Він погрожував розпочати війну у минулому, і він розпочав її. Грузія у 2008 році, Україна у 2014 році і знову у 2022 році – якою буде наступна ціль?", – сказав він під час виступу в Європейському парламенті.

Від результату російсько-української війни, на його думку, залежить майбутнє світової безпеки. Тому, аби досягти стійкого миру, необхідно збільшити військову підтримку України.