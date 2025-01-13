Блінкен розповів, над чим працює зараз адміністрація президента США.

В адміністрації нинішнього президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена готуються передати наступному очільнику країни Дональду Трампу якомога міцнішу позицію щодо України, заявив державний секретар США Ентоні Блінкен в інтерв'ю CBS News.

Звертаючись до Блінкена, журналістка висловила думку, що критики побоюються того, що новообраний президент Трамп "хоче припинити війну Росії з Україною не на користь Україні".

На що держсекретар запевнив, що нинішня адміністрація працює над тим, щоб передати наступній адміністрації якомога міцніші позиції щодо України.

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"Я не думаю, що для будь-кого з нас є сенс спекулювати на цьому. Що має сенс, так це переконатися, що ми надамо наступній адміністрації найсильніші позиції, щоб вона реалізовувала політику по всьому світу чи то щодо України, чи щодо чогось іншого", - сказав Блінкен.

Політика Трампа щодо війни в Україні: останні новини

Як повідомляв раніше УНІАН, радник Трампа з нацбезпеки Майк Волц заявив, що Україні необхідно знизити мобілізаційний вік до 18 років. За його словами, це рішення зможе допомогти стабілізувати ситуацію на полі бою, адже Україна має "реальні проблеми з людським ресурсом", натомість можна призвати "сотні тисяч нових солдатів".

Також Волц сказав, що після війни Крим залишиться у росіян. Він зазначив, що нереалістично очікувати, що росіян вдасться вигнати з усіх окупованих територій. За його словами, аби вести предметні переговори про закінчення війни, Трампу потрібно налагодити прямі контакти з обома сторонами, зокрема з Кремлем.

Нещодавно Трамп заявив про підготовку зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним, щоб закінчити війну в Україні. При цьому дату такої зустрічі він не назвав.

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