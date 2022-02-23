Він зауважує, що ситуація в Україні непроста, але вона "абсолютно контрольована".

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов наголошує, що без внутрішньої дестабілізації на території України захоплення нашої країни неможливе.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у своєму виступі у Верховній Раді України перед ухваленням рішення про запровадження надзвичайного стану.

"Ми доволі довго утримувалися від таких рішень по введенню надзвичайного стану на тих чи інших територіях. Сьогодні ситуація ускладнилася, вона не є простою. Ми не будемо нічого приховувати від вас. Нам потрібен цей режим", - зазначив Данілов.

Він також наголосив, що ситуаціях хоч і непроста, але "абсолютно контрольована".

"За даними всіх наших розвідок партнерів, за даними наших розвідок, за даними наших аналітиків, без внутрішньої дестабілізації на території нашої країни захоплення нашої країни неможливе. Питання внутрішньої дестабілізації для Російської Федерації - це питання номер один", - сказав секретар РНБО.

Зазначимо, напередодні президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден заявив, що Росія досі може почати величезний військовий наступ на Україну, в тому числі з боку Білорусі.

Також повідомлялося, що Служба безпеки України фіксує нарощування російських військових на кордоні з Харківською областю.

ЗМІ раніше писали, що під загрозою російської атаки знаходяться три українських міста.