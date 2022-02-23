На кордоні з Харківщиною СБУ фіксує активне маневрування і пересування військ країни-агресора.

Служба безпеки фіксує нарощування російських військових на кордоні з Харківською областю.

Про це на нараді повідомив начальник Управління Служби безпеки України в Харківській області Роман Дудін, передає Суспільне. Харків.

"Бачимо активне маневрування і пересування військ Російської Федерації вздовж наших кордонів. Поступово нарощується військова присутність, немає жодних елементів відведення військ від державного кордону України після так званих навчань", - сказав Дудін.

"На сьогодні, за отриманою нами інформацією, найкраща їхня тактична група нараховує лише 70% справної техніки. 30% техніки несправна. Ми бачимо навіть у напрямку Бєлгорода, де зосереджена та військова техніка, яка нездатна самостійно пересуватися", - додав начальник УСБУ в Харківській області.

Раніше, як писав УНІАН, у Харківській області працюють над посиленням заходів безпеки через агресію РФ щодо України. В СБУ звернулися до харків'ян з розумінням ставитися до посилення на блокпостах: "В разі необхідності, ця потреба може виникнути за хвилину, будемо посилювати, переміщувати, поглиблювати".

Нагадаємо, раніше мер Харкова Ігор Терехов заявив, що у місті готові дати відсіч потенційному загарбнику.

Також ймовірність окупації російськими військами Харкова оцінив і міністр оборони України Олексій Резніков. За його словами, такої 100% ймовірності немає.

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