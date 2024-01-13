Україна та Сполучене Королівство співпрацюватимуть в оборонній сфері протягом наступних 10 років.

Угода про взаємодію в оборонній сфері, підписана напередодні між Україною та Великою Британією, передбачає співпрацю двох країн у цій галузі протягом наступних 10 років. Про це в ефірі телемарафону розповів міністр оборони України Рустем Умєров.

"Це довгостроковий договір військової допомоги упродовж 10 років. У цьому договорі також буде і підтримка проведення реформи в оборонній сфері", - сказав голова українського оборонного відомства.

Відео дня

Він також зазначив, що Велика Британія допомагатиме Україні зі вступом у НАТО. За словами Умєрова, ця угода є практичним результатом декларацій, які були проголошені на саміті НАТО у Вільнюсі у липні 2023 року.

"По-третє, Велика Британія буде допомагати нам і далі використовувати економічні активи Росії, тобто заморожувати ці активи Росії, які знаходяться на території Великої Британії. Врешті ця праця є посиленням комплексного розвитку всіх наших оборонних спроможностей. Ми у цій угоді будемо працювати і в галузі оборонних індустрій", - сказав міністр.

Оборонна угода між Україною та Великою Британією

У п'ятницю, 12 січня, Україна і Велика Британія підписали історичну безпекову угоду. Вона, зокрема, передбачає, що в разі атаки РФ у майбутньому Королівство надасть Україні необхідну допомогу швидко і невідкладно, у тому числі сучасну зброю для відбиття агресії на суходолі, у морі та у повітряному просторі.

За словами президента Володимира Зеленського, "якби такий рівень безпекових гарантій був досягнутий після 1991 року з Британією та іншими країнами - то просто не було б російської агресії".

Вас також можуть зацікавити новини: