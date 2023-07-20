Міністр оборони Бен Уоллес змальовував ступінь підтримки Великою Британією військових дій України проти Росії.

За словами міністра оборони, Великобританія, ВПС якої підтвердили готовність протистояти Росії, надала Україні на 184 тисячі артилерійських снарядів більше, ніж планувала рік тому.

Бен Уоллес сказав, що Великобританія "пожертвувала значну кількість військової техніки, боєприпасів і нелетальної допомоги", оскільки українські бійці захищають свою територію і прагнуть вигнати російських загарбників, пише Independent.

За його словами, кількість "критичних" артилерійських снарядів, відправлених до східноєвропейської країни, зросла в 15 разів, оскільки спочатку планувалося відправити 16 000 у 2022 році.

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Викладаючи список того, що Лондон надав Україні до 11 липня, Уоллес сказав, що Лондон витратив 2,3 мільярда фунтів стерлінгів на підтримку України в період з квітня 2022 року по березень 2023 року.

Він сказав, що це поставило Великобританію на друге місце після США з точки зору міжнародних донорів військової допомоги Україні, яка в даний час бере участь в контрнаступальних сутичках, прагнучи повернути свою територію.

"Доставка та надання допомоги відбуваються динамічно та швидко, відповідаючи на пріоритетні потреби Збройних сил України. Незважаючи на те, що в невеликій кількості областей (зокрема, в області протитанкових боєприпасів і стрілецької зброї) ми поставили менше, ніж очікувалося, ми перевищили плани в критично важливих областях, таких як артилерія, оперативно реагуючи на пріоритети України і події на полі бою. Наприклад, ми поставили більш ніж в 15 разів більше артилерійських боєприпасів, ніж планувалося спочатку (більше 200 000 в порівнянні з планами в 16 000 снарядів рік тому)", - сказав Уоллес.

Він повідомив, що для озброєння 14 танків Challenger II, які Великобританія поставила Україні на початку року, відправлено 4000 одиниць боєприпасів.

Було передано щонайменше п'ять мільйонів протипіхотних озброєнь, включаючи міномети та гранати, а також 1500 зенітних гармат та 100 пускових установок для них. Міноборони значило поставленими 12 000 бронежилетів і 80 000 касок.

Загалом на запчастини, інструменти та допоміжні комплекти для Київської армії було витрачено 4 мільйони фунтів стерлінгів. З іншої допомоги українським воїнам було відправлено 70 тисяч одиниць продовольчого пайка, а також 65 тисяч предметів одягу.

Уоллес сказав, що пожертвувані предмети надходили з оборонних запасів Великобританії, закупівель оборонної промисловості у Великобританії та за кордоном, а також закупівель надлишкового обладнання у іноземних урядів.

Деякі товари також були отримані за рахунок скоординованих міжнародних закупівель через Міжнародний фонд для України, що знаходиться під управлінням Великобританії, повідомив Уоллес.

Висловлювання Уоллеса про допомогу Україні - деталі

12 липня Міністр оборони Великої Британії закликав владу України знайти трохи подяки заходу за надану допомогу. Міністр заявив, що Британія "не Amazon", коментуючи різку заяву президента України Володимира Зеленського щодо НАТО.

Володимир Зеленський здивувався цій заяві і підкреслив, що Україна завжди вдячна своїм партнерам за допомогу.

Пізніше Уоллес прокоментував свою скандальну заяву про "невдячність" України, заявивши що його словами були частково спотвореними.