Наразі в роботі залишається 6-й енергоблок.

Внаслідок безперервних обстрілів російських окупаційних військ відключено енергоблок №5 Запорізької АЕС.

Ввечері 3 вересня 2022 року після обстрілів російськими окупантами ліній зв’язку Запорізької АЕС з енергосистемою України та через недостатню для двох енергоблоків пропускну спроможність останньої, резервної, лінії о 19:35 енергоблок №5 ЗАЕС був відключений від енергомережі.

Наразі в роботі залишається 6-й енергоблок, який з обмеженою потужністю через резервну лінію подає електроенергію в енергосистему України, а також забезпечує власні потреби Запорізької АЕС.

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Нагадаємо, про відключення Запорізької АЕС від енергомережі та зупинку одного з блоків повідомили й у Міжнародному агентстві з питань атомної енергії, фахівці якого перебувають на станції як спостерігачі. Місія МАГАТЕ прибула на станцію 1 вересня.

Також повідомляється, що один із двох блоків ЗАЕС сьогодні був відключений від мережі через обмеження мережі.

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