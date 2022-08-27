Старух заявив, що діяльність окупантів є безглуздою та вкладається в поняття ядерного тероризму.

На сьомому місяці повномасштабного російського вторгнення в Україну ситуація на Запорізькій АЕС залишається складною.

Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух в Telegram.

"Це пов'язано з безглуздою і беззмістовною діяльністю окупанта, яка вкладається в поняття ядерного тероризму. Світ в цьому повинен був переконатися, коли в останні тижні знову відбулися загострення та обстріли", - зазначив він.

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При цьому додав, що Україна "чітко реагує на ситуацію", зокрема, президент України закликав міжнародні інститути включитися і відпрацювати всі небезпечні важливі питання, щоб відновити контроль на атомній станції.

"Ми вдячні операторам, які продовжують працювати в нелюдських умовах і підтримують нашу з вами ядерну безпеку, а також рятувальникам, які виїхали та загасили пожежу, що дозволило відновити живлення на ЗАЕС", - зазначив Старух.

Війна в Україні та Запорізька АЕС:

Запорізьку АЕС з 4 березня контролюють російські загарбники. Також під окупантами місто-супутник АЕС-Енергодар.

26 червня 2022 року стало відомо, що окупанти готуються до боїв поблизу Запорізької АЕС.

29 червня 2022 року з'явилася інформація про те, що на Запорізькій АЕС окупанти готують серйозну провокацію.

30 Червня 2022 року МАГАТЕ втратило зв'язок із Запорізької АЕС.

2 липня 2022 року "Енергоатом" відновив зв'язок між Запорізькою АЕС і МАГАТЕ.

5 серпня російські окупанти тричі обстріляли промисловий майданчик Запорізької атомної електростанції.

За даними "Енергоатому" війська РФ в Енергодарі стріляли в бік Запорізької АЕС, ворог влучив у високовольтну лінію зв'язку 330 кВ ВРП автотрансформатора ЗАЕС – Запорізьку теплову електростанцію.

6 серпня з'явилася інформація про те, що російські окупанти могли замінувати ЗАЕС.

Також 6 серпня стало відомо про те, що один з енергоблоків Запорізької АЕС відключений від енергосистеми.

11 серпня 2022 року російські загарбники неодноразово обстрілювали Запорізьку АЕС території поблизу атомного об'єкта.

11 серпня російські окупанти продовжили бити по Запорізькій АЕС. Були пошкодження.

18 серпня Росія висунула Україні абсурдну умову. Окупанти погрожували зупинити роботу ЗАЕС.

25 серпня Державна інспекція з ядерного регулювання України заявила про знеструмлення ЗАЕС – сталося відключення від енергомережі п'ятого і шостого енергоблоків.

Станом на 26 серпня два енергоблоки ЗАЕС були знову підключені до енергомережі.

27 серпня з'явилася інформація про те, що РФ проводить останні приготування для підключення ЗАЕС до своєї мережі.

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