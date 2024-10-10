Безпілотники атакували аеродром окупантів в Адигеї, - росЗМІ

Очевидці повідомляють про потужні вибухи, що сталися на об'єкті кілька годин тому.

В ніч на четвер, 10 жовтня, безпілотники атакували військовий аеродром окупантів в Адигеї (РФ).

Як повідомляє низка російських ЗМІ з посиланням на очевидців, декілька годин тому в районі станиці Ханська під Майкопом безпілотники атакували військовий аеродром "Ханська". Місцева влада інформацію ніяк не коментувала.

Військовий аеродром "Ханська" розташований за 3 км на схід від станиці Ханської, за 6 км на північний захід від міста Майкоп. Згідно з відкритими даними, там дислокується 272-а учбова авіаційна Полоцька орденів Суворова та Кутузова авіаційна база 2-го розряду Краснодарського вищого військового авіаційного училища льотчиків імені Героя Радянського Союзу Сєрова.

Відео дня

Очевидці публікують кадри з місця події. На відео видно потужні спалахи на аеродромі, а також звуки вибухів.

Як пише Астра з посиланням на систему моніторингу пожеж NASA, поряд із військовим аеродромом "Ханська" в Адигеї після нічної атаки зафіксовано потужну пожежу.

Інші атаки ЗСУ на об'єкти окупантів

Як повідомляв УНІАН, українська армія уразила великий склад боєприпасів РФ у Брянській області. БК зберігали під відкритим небом, зазначав очільник Центру протидії дезінформації при Раді нацбезпеки та оборони Андрій Коваленко.

Це був найближчий до лінії фронту 67-ий арсенал головного ракетно-артилерійського управління Міноборони РФ. Як зазначив Коваленко, арсенал знаходиться всього в 114 км від кордону з Україною.

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