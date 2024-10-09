ЗСУ вдарили по складу КАБів та боєприпасів окупантів під Брянськом

Вони частково зберігалися під відкритим небом.

Українська армія уразила великий склад боєприпасів РФ у Брянській області. БК зберігали під відкритим небом, повідомив очільник Центру протидії дезінформації при Раді нацбезпеки та оборони Андрій Коваленко.

За його словами, ЗСУ вдарили по складу з боєприпасами окупантів поблизу міста Карачев, Брянської області. Це був найближчий до лінії фронту 67-ий арсенал головного ракетно-артилерійського управління Міноборони РФ. Як зазначив Коваленко, арсенал знаходиться всього в 114 км від кордону з Україною.

"На складі зберігалися боєприпаси, в тому числі з КНДР, також КАБи. Зазначу, що вони частково зберігалися під відкритим небом". - додав очільник ЦПД.

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Інші удари ЗСУ

Кілька днів тому ЗСУ завдали удару по морському нафтовому терміналу противника в тимчасово окупованій Феодосії, на ньому палає масштабна пожежа, її до цього часу не можуть загасити. Зазначається, що термінал є найбільшим у Криму за обсягами перевалки нафтопродуктів. Загалом на півострові два таких термінали, другий розташований у Севастополі.

Раніше цей об'єкт уже успішно атакували безпілотники ЗСУ - у березні 2024 року. Тоді відразу 4 безпілотники впали на території АТ "Морський нафтовий термінал". Було пошкоджено магістральний трубопровід перекачування палива, виникла пожежа. Ця ж нафтобаза вже зазнавала атак у грудні та листопаді минулого року.

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