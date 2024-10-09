Тим часом потенційні вороги Росії навпаки нарощують виробництво своїх літаків цього класу.

Росія змушена поставити на паузу виробництво свого новітнього винищувача-невидимки Су-57, який відносять до 5-го покоління бойових літаків. Як пише The Telegraph, усе через західні санкції.

Видання зазначає, що американська компанія Lockheed Martin після кількамісячної паузи відновила поставки новітніх винищувачів-невидимок F-35 "Lightning" збройним силам США та їхнім союзникам. У Південній Кореї корпорація Korean Aerospace Industries теж вже будує першу партію своїх стелс-винищувачів KF-21.

Але Росія навпаки була змушена призупинити виробництво свого винищувача-невидимки Су-57, призначеного для протистояння в тому числі вище згаданим літакам.

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"Очевидно, що російська військова промисловість сильно залежить від західних компонентів, зокрема в електроніці", – пояснили експерти української аналітичної групи Frontelligence Insight.

Як зазначають аналітики, схоже на те, що західні санкції придушили постачання в Росію критичного обладнання, без якого "виробництво Су-57 опинилося під загрозою".

Що відомо про Су-57

Су-57 — це російський багатоцільовий винищувач п'ятого покоління, розроблений компанією "Сухой". Його основні характеристики включають здатність до малопомітності (стелс-технології), надзвукові швидкості без використання форсажу (суперкрейсерська швидкість), високу маневреність і можливість вести бойові дії проти наземних і повітряних цілей.

Су-57 призначений для заміни застарілих літаків, таких як Су-27 чи Міг-29 та їхні пізніші модифікації. Він має передові радіолокаційні системи та озброєння, включаючи ракети класу "повітря-повітря" та "повітря-земля". Перший політ відбувся у 2010 році, але серійне виробництво почалося пізніше через технічні складнощі.

Вважається, що за цей час було виготовлено не більше двох десятків машин, включно із прототипами. За даними ГУР, два літаки вдалося істотно пошкодити під час атаки українських дронів на аеродром їхнього базування у червні цього року.

Його основними конкурентами є американські F-22 Raptor і F-35 Lightning II.

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