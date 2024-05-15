На об'єкті спалахнула потужна пожежа.

В ніч на середу, 15 травня, Головне управління розвідки Міноборони України провело успішну спецоперацію з ураження паливної бази російських окупантів у Пролетарському районі Ростовської області.

За інформацією джерел УНІАН у спецслужбах, операція з ураження паливної бази влаштована фахівцями Головного управління розвідки Міністерства оборони. Об’єкт використовувався у військових цілях.

"Як повідомив так званий "губернатор" Василь Голубєв, в районі нафтобази відбулося два вибухи. Далі, зі слів очевидців, на обʼєкті розпочалася пожежа, хоч російська влада факт займання заперечує", - заявило джерело. Відео дня

Співрозмовник у ГУР також зазначив, що екстрені служби досі не можуть впоратися з вогнем, пожежа на об’єкті триває.

Інші операції ГУР в РФ

Як повідомляв УНІАН, вночі 12 травня на території Російської федерації було атаковано три об'єкти. Це була операція Головного управління розвідки Міністерства оборони.

Зокрема, було атаковано про Волгоградський нафтопереробний завод.

"Внаслідок операції ГУР в ніч на 12 травня було атаковано НПЗ у Красноармійському районі Волгоградській області. Ураження обʼєкту відбулося близько 2:30 ночі за місцевим часом. У результаті атаки дронів-камікадзе на території підприємства пролунало кілька вибухів, після чого на НПЗ розпочалася пожежа. Інформацію про ураження НПЗ також підтвердив губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров", - зазначило джерело УНІАН.

Крім того атаки БпЛА зазнали також Новолипецький металургійний комбінат та нафтобаза "Калуганафтопродукт". Дані обʼєкти раніше вже були атаковані безпілотниками.

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