Сьогодні вночі на території Російської федерації було атаковано три об'єкти. Це операція Головного управління розвідки Міністерства оборони.
Про це УНІАН повідомили джерела у спецслужбах. Зокрема, йдеться про Волгоградський нафтопереробний завод. Також були атаковані "Калуганефтепродукт" та Новолипецький металургійний комбінат.
Військові цілі уражено. Ці всі атаки - операція ГУР.
Атаки на російські НПЗ
Як повідомляв УНІАН, в результаті операції Головного управління розвідки Міністерства оборони в ніч на 10 травня був атакований нафтопереробний "Перший завод" в Калузькій області РФ.
Обʼєкт був атакований кількома дронами-камікадзе.
"У період з 00:45 до 01:25 на обʼєкті пролунало пʼять потужних вибухів, в результаті яких виникла масштабна пожежа. За попередньою інформацією у ході виконання завдання було уражено установку атмосферно-вакуумної трубчатки АВБТ-101 (виробнича потужність - переробка 1,2 млн. т. на рік) та 3 цистерни з дизельним пальним та 1 цистерна з мазутом", - поінформували джерела УНІАН.
"Перший завод" - це найбільше нафтохімічне підприємство у Калузької області, розташоване приблизно в 300 кілометрах від українського кордону. НПЗ займається переробкою товарної нафти і газоконденсату. Цей обʼєкт українська розвідка вже атакувала 15 березня 2024 року.