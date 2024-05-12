Йдеться про Волгоградський нафтопереробний завод, "Калуганефтепродукт" та Новолипецький металургійний комбінат.

Сьогодні вночі на території Російської федерації було атаковано три об'єкти. Це операція Головного управління розвідки Міністерства оборони.

Про це УНІАН повідомили джерела у спецслужбах. Зокрема, йдеться про Волгоградський нафтопереробний завод. Також були атаковані "Калуганефтепродукт" та Новолипецький металургійний комбінат.

Військові цілі уражено. Ці всі атаки - операція ГУР.

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Атаки на російські НПЗ

Як повідомляв УНІАН, в результаті операції Головного управління розвідки Міністерства оборони в ніч на 10 травня був атакований нафтопереробний "Перший завод" в Калузькій області РФ.

Обʼєкт був атакований кількома дронами-камікадзе.

"У період з 00:45 до 01:25 на обʼєкті пролунало пʼять потужних вибухів, в результаті яких виникла масштабна пожежа. За попередньою інформацією у ході виконання завдання було уражено установку атмосферно-вакуумної трубчатки АВБТ-101 (виробнича потужність - переробка 1,2 млн. т. на рік) та 3 цистерни з дизельним пальним та 1 цистерна з мазутом", - поінформували джерела УНІАН.

"Перший завод" - це найбільше нафтохімічне підприємство у Калузької області, розташоване приблизно в 300 кілометрах від українського кордону. НПЗ займається переробкою товарної нафти і газоконденсату. Цей обʼєкт українська розвідка вже атакувала 15 березня 2024 року.

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