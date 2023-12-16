Максимальна ліквідація окупантів - пріоритет. Плани з деокупації України тимчасово зміщуються.

Київ розчарований у прогресі деокупації територій України: цей "пріоритет" тимчасово змістили на користь максимального знищення військ РФ.

Про нову "жорстку" стратегію України заявляє Bild, посилаючись на слова ряду офіцерів ЗСУ. За їхніми словами, головна мета - досягти максимально позитивного коефіцієнта знищення на користь України на тій чи іншій ділянці фронту.

Даний сценарій передбачає, що українські війська можуть відступати з тих позицій, де "виграш" у співвідношенні сил не за ними.

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"Якщо співвідношення 10 до 1 на нашу користь, ми продовжимо наступ, якщо 1 до 1, ми відступимо", - заявив один з офіцерів.

За його словами, тепер контроль позицій не має першорядної ролі. Київ не чинить щодо цього тиску, логіка центру така: потрібно зберегти життя якомога більшій кількості українців і "вбити" якомога більше окупантів.

Один з колишніх західних військових підсумував для Bild, що таку стратегію ЗСУ можна назвати "контрольованим відступом з боєм".

Найімовірніше, йдеться не просто про навмисний відхід з позицій. За варіантом, що "здача" необхідна, Україна залишатиме за собою мінні поля, в яких розраховує ліквідувати значну частину сил армії РФ.

Ще один військовий аналітик Заходу вважає, що таким чином ЗСУ розраховують довести загострення на фронті до пікової точки, до кульмінації, при якій наступ окупантів зірветься.

Україна і США готують нову стратегію війни

Цього тижня The New York Times повідомляв, що Україна разом із США готує нову стратегію війни після "невдалого" контрнаступу. Видання акцентувало, що прогрес у деокупації територій розчарував Київ.

Наразі ситуація складається не на користь ЗСУ: у Москви більше людей, зброї і ресурсів на полі бою, заявило ЗМІ. На тлі цього Вашингтон зважився направити до Києва свого генерала для проведення консультацій і розробки стратегії.

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