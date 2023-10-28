Україна боротиметься до повного повернення своїх земель та людей.

Радник Постпредства України при ООН Сергій Дворник під час засідання Радбезу заявив, що ЗСУ знищуватимуть російських військових, посланих на війну в Україні, техніку та інші об’єкти країни-агресорки до повної деокупації наших територій.

Як пише Укрінформ, Дворник наголосив, що Україна боротиметься доти, доки кожен її громадянин і кожен клаптик суверенної землі не буде звільнений, а Росія не зазнає воєнної поразки.

"Ми знищуватимемо аеропорти…, як це сталося 17 жовтня в окупованих Бердянську та Луганську. Ми й надалі знищуватимемо російську техніку та солдатів, яких московські генерали посилають як гарматне м'ясо для самогубних атак на українське місто Авдіївку", – зазначив дипломат.

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За його словами, єдиним правильним рішенням для загарбників було б або здатися в полон, "як багато хто вже зробив", або залишити тимчасово окуповані території України "без будь-яких зволікань". Однак до цього вони залишатимуться легітимними військовими цілями.

Крім того, Дворник заявив про зловживання Росією інструментарієм Радбезу ООН, який вона скликала для відвертання уваги від воєнних злочинів та злочинів проти людяності.

"Абсолютно неприйнятно поспішно вимагати проведення засідань Радбезу з єдиною метою – чинити перешкоди заходам, запланованим та підготовленим іншими членами РБ заздалегідь", – сказав він, маючи на увазі очікуване обговорення висновків незалежної Комісії ООН із розслідування російських злочинів в Україні.

Дипломат також вказав на "когнітивний дисонанс" у заявах представників Росії. Країна-агресорка послідовно виправдовує вторгнення, посилаючись на право на самооборону і заявляючи про те, що "рішення було ухвалено відповідно до статті 51 Статуту Організації Об'єднаних Націй", що передбачає право держав на самооборону. Однак декілька днів назад РФ в контексті війни в Ізраїлі послалася на рішення Міжнародного суду ООН, аби довести, що право на самооборону не може бути застосоване у випадку з державою-окупантом.

"А саме такою державою щодо України є Росія", – обурився Дворник.

При цьому сама РФ не виконує наказ Міжнародного суду ООН від 16 березня 2022 року про припинення воєнних дій РФ в Україні.

Війна в Україні - роль ООН

Як повідомляв УНІАН, Україна і ще у грудні минулого року ініціювала процес виключення Росії з Ради Безпеки ООН та загалом з організації Об'єднаних Націй. Країна-окупант використовує ООН для просування своїх наративів та ветування важливих рішень по Україні.

При цьому експерти Незалежної міжнародної комісії ООН з розслідування порушень в Україні заявили, що продовжують знаходити численні докази воєнних злочинів, скоєних збройними силами РФ на території України.

Крім того, в ООН підтвердили, що Росія застосовувала на окупованих частинах України методи тортур, які були настільки жорстокими, що спричинили смерть деяких жертв.

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