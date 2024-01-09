На північ від Авдіївки Донецької області росіяни застрягли в районі села Петрівське.

Зимовий наступ російських окупаційних військ в Україні провалився. Через три місяці від початку штурмів у Донецькій і Харківській областях окупанти не досягли нічого, крім величезних втрат як в особовому складі так і в техніці.

Про це пише військовий оглядач видання Bild Юліан Рьопке. Зазначається, що за ці місяці було знищено понад 400 одиниць бойової техніки російських загарбників. Незважаючи на це, РФ залишається далекою від захоплення Куп'янська і Авдіївки, так само як і в жовтні минулого року.

Так, на північ від Авдіївки Донецької області росіяни застрягли в районі села Петрівське, де українські захисники тримають оборону за допомогою дронів-камікадзе і БМП Bradley. Серйозних змін на тій ділянці немає, росіяни поки не здатні оточити Авдіївку.

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Щодо Куп'янська, то там армія РФ загрузла в районі села Синьківка. Танкові роти російських військ натикаються на мінні поля, втрачаючи дорогу техніку. Водночас живій силі противника українські воїни протидіють за допомогою касетних боєприпасів та гранат, які скидаються з дронів.

Відзначається, що протягом останнього тижня на фронті тривають більш дрібні зіткнення, в порівнянні зі штурмами, на які Кремль кидав тисячі солдатів. Очевидно, перед тим як перейти в черговий наступ, Росії доведеться знову збирати резерви.

Водночас питання того, як довго Україна зможе стримувати наступ окупаційних військ РФ, і чи вистачить їй боєприпасів, залишається відкритим.

Війна в Україні: важливі новини

Сержант роти ударних безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" 92-ї окремої штурмової бригади Олесь Маляревич розповів, що окупанти змінюють тактику під Бахмутом. Росіяни постійно ведуть штурми на Бахмутському напрямку, намагаючись повернути втрачені позиції. І якщо раніше армія РФ посилала вперед піхоту і техніку, то зараз ворог робить ставку на безпілотники.

Тим часом стало відомо, що атака на нафтобазу в російському місті Орел стала спецоперацією українських розвідників. Її реалізували за сприяння волонтерів та Міністерства цифрової трансформації.

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