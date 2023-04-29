У Бахмуті досі живуть деякі з українців, яким важко виїхати через запеклі бої на території міста.

Евакуаційні екіпажі поліції "Білий янгол" врятували з пекла Бахмута (Донецька область) ще 20 українців. Люди через обстріли не могли виїхати самостійно.

Про те, який жах довелося пережити українцям під "симфонію" постійних бойових дій йдеться в сюжеті, який показало МВС України в Telegram.

Люди розповіли, що окупанти перетворили їхні квартири та все місто на руїни. Через потужні обстріли мешканці постійно ховалися у підвалах і вже забули, що таке сонце та свіже повітря. Перебувати у будинках та квартирах небезпечно цілодобово, ніколи не знаєш, коли туди прилетить снаряд росіян.

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Наприклад, одному з мешканців Бахмута снаряд влучив у квартиру. Чоловік отримав контузію та потребував термінової допомоги. Подробиці розповіла одна з мешканок міста.

"У кухню як влетіло, і у ванну, і в туалет, туди все. А він у квартирі перебував, до зали вийшов", - зазначила вона.

І це не єдиний випадок. Екстренної медичної допомоги у Бахмуті потребують багато цивільних, які, окрім "бойових" травм, дуже виснажені та перебувають у стресі. Українці в сльозах дякують правоохоронцям за порятунок, розуміючи, що найближчим часом навряд чи повернуться додому.

Солдат ЗСУ витяг з Бахмута закривавленого командира

Нагадаємо, що 13 квітня українців вразила історія бойової дружби між молодшим сержантом прикордонної служби та його командиром. Бійці потрапили під обстріл біля Бахмута й отримали важкі поранення.

Найгірше було командиру, через глибоку рану він просто стікав кров'ю та без термінової допомоги загинув би. Справу у руки прийшлось взяти "молодшому". Попри контузію, він зміг врятувати обох. Тепер між ними зовсім інший рівень відносин, вони відносяться один до одного, як рідні люди.

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