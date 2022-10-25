Хлопчик залишився у місті без родичів.

У Бахмуті поліція врятувала 8-річного хлопчика, батьки якого загинули під час ворожого обстрілу. Дитину вдалося знайти та вивезти з міста, яке постійно намагаються атакувати рашисти.

Про це повідомляє Національна поліція України.

"Поліцейські врятували з палаючого Бахмута хлопчика, батьків якого вбив російський снаряд. 8-річний Богдан залишився сам під обстрілами у районі, куди практично немає доступу. Його родину відібрали росіяни: тато й мама загинули на вулиці під час артилерійського удару. Жінка була на 7 місяці вагітності", - йдеться у повідомленні.

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Так, правоохоронців сповістили, що у Бахмуті є дитина, яку потрібно екстрено евакуювати. Хлопчик мешкав у районі, який постійно обстрілювали окупанти. Дістатися до місця, де перебувала дитина, було майже неможливо. Проте правоохоронці організували рятувальний рейс та вирушили рятувати хлопчика.

"Частину дороги довелося долати пішки, залишивши броньоване авто. Поліцейські розшукали дитину, яку прихистила сусідка. Як виявилося, декілька днів тому батьки залишили сина під опікою знайомої та вирушили на похорон до свого родича. У цей момент поряд вибухнув снаряд – подружжя загинуло від осколкових поранень", - повідомили у поліції.

Тіла вагітної жінки та її чоловіка пролежали на вулиці декілька днів. Їх не могли забрати та поховати через постійні обстріли. Коли хлопчик дізнався, що його батьки загинули, він втік. Дитина взяла велосипед та поїхала туди, де знаходилися тіла її батьків. Поліція знайшла хлопчика, допомогла йому зібрати речі, після чого його вивезли до безпечного району та нагодували.

Правоохоронці додали, що їм допомагав пес Рем, який заспокоював дитину. Хлопчик буде жити у безпеці, його до себе забере рідна тітка, розповіли у поліції та наголосили на тому, що мешканцям Бахмутського району варто евакуюватися.

Ситуація у Бахмуті

Бахмут, що на Донеччині, постійно знаходиться під ворожими обстрілами. Рашисти не полишають спроб захопити місто, проте ЗСУ дають окупантам гідну відсіч. 23 жовтня стало відомо, що російські окупанти обстріляли лікарню в Бахмуті. Будівля частково зруйнована, але постраждалих, на щастя, немає.

У той же день військовий експерт назвав два моменти, які свідчать про успіхи ЗСУ. Біля Бахмута все дуже непросто, але є позитивні тенденції. На тлі того, що рашисти постійно кажуть, що вони вже нібито захопили місто, військовий записав відео з найгарячішої точки бойових дій на фронті. Він показав, що Бахмут - це Україна.

Як повідомив речних Східного угрупування військ на сході, окупанти стягнули під Бахмут всі можливі підрозділи. Ціною неймовірних зусиль українських воїнів утримуються наші позиції.

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