Білих 'Лад' навряд чи вистачить: військовий розповів про бої в Курській області

Водночас воїн закликав дотримуватися інформаційної тиші щодо цієї операції ЗСУ.

Українські військові завдають російським окупантам великих втрат у живій силі в Курській області РФ.

Про це заявив командир 414 окремого полку ударних безпілотних авіаційних систем ЗСУ "Птахи Мадяра" Роберт Бровді "Мадяр".

"Ми там, де нас треба: Покровська смуга та й КуНР ("Курська народна республіка", офіційно - Курська область РФ). За КуНР пізніше балакатимемо, тишу треба. Одне: хробаки тут солодкі. Білих "Лад" навряд вистачить. Вони досі в повному ах*ї", - зазначив "Мадяр". Відео дня

За його словами, у росіян проблеми зі зв'язком. Втім, росіяни прицільно б'ють КАБами навіть по своїх.

"4-6 кабів до ряду, кучність 150-250 м- доводиться призвичаїватися. Але тепер вже свою інфраструктуру руйнують і мирняк тушкують, - нам підходить", - додав Мадяр.

Курська область - останні новини

Як писав УНІАН, у Курській області ЗСУ затрофеїли російського танка Т-90М "Прорив".

"Неперевершено НЕефективний, як в прориві, так і в обороні. Новітній російський танк Т-90М "Прорив", не встигнувши повоювати, став трофеєм Галицьких десантників під час рейду на Курщині. Росіяни в паніці покинули бойову машину без бою, попередньо довівши до технічної несправності", - розповіли воїни 80 окремої десантно-штурмової Галицької бригади ДШВ ЗСУ.

Також повідомлялось, що українські військові знищили ще один міст у Курській області. Зокрема йдеться вже про руйнування другого мосту через річку Сейм в Курській області.

"Залишився останній. Все це ставить росіян перед вибором. Або по суті здати/втопити в річці власне угрупування, або відійти за Сейм. Після відходу це унеможливлює надовго повернення частини Курської області або контрудару в Сумщину, значно збільшує нашу зону контролю та ключове - кардинально змінює безпекові складові для Сумщини", - розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

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