Російський міст ліквідований завдяки професіоналізму українських льотчиків, зазначив командувач Повітряних сил.

В Курській області знищено ще один міст, що негативно вплине на логістику ворога.

Про це повідомив командувач Повітряних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Микола Олещук. "Курський напрямок. Мінус ще один міст! Авіація Повітряних сил точними ударами з повітря продовжує позбавляти ворога логістичних спроможностей, що суттєво впливає на хід бойових дій!", - написав він у Telegram. Він подякував українським льотчикам за професіоналізм і результат.

Олещук продемонстрував відео удару по мосту в Курській області.

Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, коментуючи допис Олещука, зазначив, що йдеться вже про руйнування другого мосту через річку Сейм в Курській області. "Залишився останній. Все це ставить росіян перед вибором. Або по суті здати/втопити в річці власне угрупування, або відійти за Сейм. Після відходу це унеможливлює надовго повернення частини Курської області або контрудару в Сумщину, значно збільшує нашу зону контролю та ключове - кардинально змінює безпекові складові для Сумщини", - наголошує він.

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Як повідомляв УНІАН, 16 серпня радник губернатора Курської області Роман Альохін повідомляв, що міст через річку Сейм у Курській області зруйновано, а українські війська намагаються захопити Глушківський район.

Він зазначав, що в Глушкове Курської області міст через річку Сейм знищено. За його словами, також ЗСУ завдають ударів по мосту в селі Зване Глушківського району. Альохін сказав, що ЗСУ перейшли до реалізації плану захоплення ділянки Глушківського району по річці Сейм.

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