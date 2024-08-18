Росіяни в паніці покинули бойову машину без бою, попередньо довівши до технічної несправності.

Воїни 80 окремої десантно-штурмової Галицької бригади ДШВ ЗСУ затрофеїли новітній російський танк Т-90М "Прорив".

Як повідомили у пресслужбі бригади, це сталося під час боїв у Курській області РФ.

"Неперевершено НЕефективний, як в прориві, так і в обороні. Новітній російський танк Т-90М "Прорив", не встигнувши повоювати, став трофеєм Галицьких десантників під час рейду на Курщині. Росіяни в паніці покинули бойову машину без бою, попередньо довівши до технічної несправності", - зазначили десантники.

Воїни швидко оцінили та освоїли аналоговнєтну техніку, відремонтували, завели і "тепер машина війни нищитиме своїх творців на боці України".

Курська область - останні новини

Раніше Financial Times розповіло, що з початку Курської операції ЗСУ пройшло вже майже два тижні, проте російські окупанти досі не змогли зібрати угруповання, яке потрібне для відбиття атаки.

Зокрема верховний головнокомандувач об’єднаних збройних сил НАТО в Європі Крістофер Каволі цього тижня описав військову відповідь Росії на вторгнення на Курськ як "повільну та розпорошену".

Водночас очільник Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко заявив, що Курська операція, яка змусила ворога, якщо не відтягнути свої сили з України, то використовувати резерви, які готувала для вересневого підсилення наступу, не є кінцевою.

"Схиляюся до думки, що це не кінцева військова операція такого плану проти ворога", - зауважив Тимочко.

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