Зараз Білорусь проводить масові військові навчання, на яких відпрацьовується "перехід з мирного на воєнний час", заявили в ГУР.

Білорусь проводить масові військові тренування і навчання, на яких відпрацьовується "перехід з мирного на воєнний час".

Про це йдеться в повідомленні у Telegram-каналі Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Відзначається, що з 7 червня збройні сили Білорусі почали чергові заняття з бойової готовності.

"Основна мета тренувань: "перехід з мирного на воєнний час". Заняття проводяться також серед строковиків після чергового призову на військову службу та освоєння новим поповненням програми початкової військової підготовки", - йдеться в повідомленні.

У рамках цих зборів відпрацьовуються питання організації охорони та оборони об'єктів військової та цивільної інфраструктури, виконання заходів воєнного стану, а також протидія диверсійно-розвідувальним групам.

Крім того, в період з 22 червня по 1 липня в Гомельській області заплановано проведення мобілізаційних навчань з військовими комісаріатами.

"До тренувань додатково залучатимуться усі категорії військовослужбовців, підрозділи, військові частини, з'єднання, органи військового управління. Тематика аналогічна: "перехід із мирного на воєнний час", - повідомили у розвідці.

Також з 28 червня по 16 липня на території Жлобинського району Гомельської області заплановано проведення військових зборів з військовослужбовцями новостворених територіальних військ.

Раніше в Генштабі ЗСУ повідомили, що Білорусь планує збільшити чисельність армії до 80 тисяч людей.