Відповідні заняття з бойової підготовки вже стартували.

Армія Білорусі розпочала готуватися до переходу з мирного на воєнний час. Стартували заняття з бойової готовності.

Про це повідомляє російський Інтерфакс з посиланням на Міноборони РБ.

"Заходи проводяться відповідно до Плану підготовки Збройних сил за призначенням у 2021/2022 навчальному році. Заняття з бойової готовності проводяться після чергового призову на військову службу та освоєння новим поповненням програми початкової військової підготовки", - йдеться в повідомленні.

Мета занять - проведення комплексу тренувань з усіма категоріями військовослужбовців, підрозділами, військовими частинами, з'єднаннями та органами військового управління.

Раніше повідомлялося, що у Білорусі вздовж українського кордону присутні російські військові з "Іскандерами-М", літаками та "Панцирами-С1".

Білорусь анонсувала проведення "мобілізаційних навчань" поблизу українського кордону. Планується, що навчання пройдуть з 22 червня по 1 липня в Гомельській області (близько 100 км від України, від Гомеля до кордону – 47 км).

Сьогодні в Генштабі ЗСУ повідомили, що Білорусь планує збільшити чисельність армії до 80 тисяч людей.

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