Росія продовжує утримувати у прикордонних районах Брянської та Курської областей до трьох батальйонних тактичних груп.

Білорусь планує збільшити чисельність армії до 80 тисяч людей.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. На Волинському та Поліському напрямках зберігається загроза ракетних та авіаційних ударів з території Білорусі.

"У рамках створення південного оперативного командування, передбачається збільшення чисельності збройних сил республіки Білорусь до 80 тисяч осіб. Комплектування військових частин технікою та озброєнням планується здійснити за рахунок технічних засобів, що перебувають на зберіганні", - йдеться у повідомленні.

На Сіверському напрямку росіяни активних дій не проводили, ознак створення ударних угруповань не виявлено.

"З метою демонстрації присутності та сковування Сил оборони продовжує утримувати у прикордонних районах Брянської та Курської областей до трьох батальйонних тактичних груп. З території Російської Федерації здійснено мінометні обстріли підрозділів наших військ в районах населених пунктів Ходине та Велика Писарівка Сумської області", - додали у відомстві.

Раніше повідомлялося, що у Білорусі вздовж українського кордону присутні російські військові з "Іскандерами-М", літаками та "Панцирами-С1".

Білорусь анонсувала проведення "мобілізаційних навчань" поблизу українського кордону. Планується, що навчання пройдуть з 22 червня по 1 липня в Гомельській області (близько 100 км від України, від Гомеля до кордону – 47 км).

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