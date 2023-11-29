В результаті обстрілу 4 поліцейських загинули, 18 отримали поранення.

Окупанти підтвердили інформацію про удар ВСУ за місцем проведення наради російських чиновників у селі Ювілейне тимчасово окупованої Херсонської області. Про це повідомляє російське "РИА-Новости" з посиланням на джерела.

Відзначається, що удар по будівлі "ОМВД Росії" в селі Ювілейному Херсонської області було завдано з РСЗВ HIMARS.

В результаті обстрілу 4 поліцейських загинули, 18 отримали поранення, повідомило джерело. За його словами, п'ять співробітників госпіталізовані, іншим допомога була надана на місці.

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Удар ЗСУ по Ювілейному - що відомо

Як повідомляв УНІАН, за минулу добу, 28 листопада, українська авіація завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 3 - по зенітно-ракетних комплексах російських окупантів. Українські військові знищили ППО, артилерію, РЕБ, склади боєприпасів і райони зосередження сил противника.

Сьогодні вранці стало відомо, що 28 листопада ЗСУ завдяки даним підпілля вдалося вдарити по будівлі в селі Ювілейне на окупованій частині Херсонської області, в якому в цей момент проводили нараду російські чиновники. Центр національного опору повідомляв про п'ятьох загиблих високопосадовців.

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