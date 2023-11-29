Внаслідок успішного удару відомо про п'ятьох загиблих російських високопосадовців.

На окупованій частині Херсонської області завдяки даним підпілля вдалось ударити по будівлі, в якій у цей момент проводили нараду російські посадовці.

"Учора 28 листопада 2023 року, завдяки інформації, яку надало підпілля та небайдужі місцеві жителі, було завдано удару по будівлі, де проходила нарада окупантів у тимчасово окупованому селі Ювілейне Херсонської області", - повідомляє Центр Національного Спротиву у Telegram.

Зокрема, внаслідок успішних дій відомо про п'ятьох загиблих високопосадовців.

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Як повідомляв УНІАН, минулої доби, 28 листопада, українська авіація завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 3 - по зенітно-ракетних комплексах російських окупантів. Українські військові знищили ППО, артилерію, РЕБ, склади боєприпасів та райони зосередження сил противника.

Також Збройні сили України показали новий результат на фронті та знищили за минулу добу близько 1140 військових РФ.

Сили оборони України утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра, продовжують штурмові дії південніше Бахмута та наступальну операцію на Мелітопольському напрямку. За добу найгарячіше було на Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

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