Українські військові знищили ППО, артилерію, РЕБ, склади боєприпасів та райони зосередження сил противника.

Минулої доби, 28 листопада, українська авіація завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 3 - по зенітно-ракетних комплексах російських окупантів.

Як повідомив Генштаб у ранковому зведенні, захисники з підрозділів ракетних військ уразили пункт управління, 5 засобів протиповітряної оборони, 9 артилерійських засобів, склад боєприпасів та станцію радіоелектронної боротьби армії загарбників.

Водночас російські терористи завдали 14 ракетних та 80 авіаційних ударів, здійснили 68 обстрілів з РСЗВ по позиціях наших військ та населених пунктах.Також ворог атакував Україні дронами, але сили ППО збили всі цілі. Внаслідок обстрілів є загиблі та поранені цивільні. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Відео дня

"Авіаційних ударів зазнали: Іванівка, Степова-Новоселівка Харківської області; Спірне, Часів Яр, Торецьк Донецької області; Зміївка, Берислав, Козацьке Херсонської області. Під артилерійським вогнем опинилися понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської та Херсонської областей", - пише Генштаб.

Війна в Україні - останні новини

Збройні сили України показали новий результат на фронті та знищили за добу близько 1140 військових РФ. Таким чином загальні втрати окупантів на чорноземах України сягнули 327 580 осіб.

Аналітики групи DeepState заявили, що Біля Авдіївки Донецької області наразі тривають важкі бої. Ситуація біля населеного пункту дуже важка. Окупаційні війська закидують позиції ЗСУ великою кількістю піхоти, поля вкриті тілами ворогів.

Водночас експерти ISW відзначають, ЗСУ просунулися вперед на Запорізькому напрямку.

Вас також можуть зацікавити новини: