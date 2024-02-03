Також Україну атакували двома керованими авіаційними ракетами Х-59.

У ніч на 3 лютого російські окупаційні війська атакували Україну, запустивши 14 ударних дронів типу "Shahed-136/131".

Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, запускали БПЛА з двох напрямків: російського Приморсько-Ахтарська та з території окупованої Чауди. Крім того, ворог атакував Україну двома керованими авіаційними ракетами Х-59 з Бєлгородської області РФ.

Як і минулої ночі, значну частину "шахедів" росіяни спрямували по об’єктах енергетичної інфраструктури на Дніпропетровщині.

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"Мобільними вогневими групами Повітряних Сил та Сил оборони України знищено 9 ворожих БпЛА у межах Дніпропетровської, Одеської, Миколаївської та Житомирської областей", - розповіли у Повітряних силах ЗСУ.

Атаки дронів по Україні

Як писав УНІАН, директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих заявляв, що нещодавно окупанти знову змінили тактику дронових атак. Зараз змінилася географія ударів і ворог більше почав завдавати ударів по прифронтових зонах, намагаючись розвʼязати власні завдання.

У ПС ЗСУ розповідали, що росіяни змінили атаки, "намагаючись уразити інфраструктуру паливно-енергетичного сектору, цивільні та військові об’єкти біля лінії фронту та державного кордону з РФ".

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