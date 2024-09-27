Знищено та уражено 40 одиниць військової техніки окупантів.

Біля Піщаного, на Купʼянському напрямку, росіяни пішли на штурм з півсотнею одиниць техніки. Його відбито зі значними втратами ворога. Про це повідомив командир батальйону ударних БпАК "АХІЛЛЕС" 92-Ї ОШБр ім. Івана Сірка Юрій Федоренко сьогодні у Telegram.

"Учора, 26.09.2024, противник здійснив спробу механізовану штурму на Купʼянському напрямку в районі Піщаного. У бік Колесниківки та Кругляківки рухалося близько 50 одиниць російської броньованої техніки з десантом. Батальйон ударних БпАК "АХІЛЛЕС" 92 ОШБр знищив та уразив 40 одиниць військової техніки", - напсиав Федоренко.

Як уточнив командир, у числі знищених 14 одиниць техніки окупантів: 5 БМП, 3 танки, 1 БТР, 1 МТЛБ, 2 "Урали", 1 "Буханка", 1 квадроцикл.

Уражено 26 одиниць, в тому числі: 10 танків, 10 БМП, 1 БРЕМ, 3 МТЛБ, 1 БРЕМ, 1 "Урал".

Втрати Росії в Україні - останні дані

Як повідомляв УНІАН, Сили оборони України за минулу добу знешкодили 1 370 російських загарбників, таким чином загальні втрати окупантів в особовому складі на сьогодні складають понад 649 тис. Згідно з даними Генштабу ЗСУ, також українські воїни знешкодили за добу 21 танк, 48 бойових броньованих машин, 58 артилерійських систем, два засоби ППО, 85 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 58 автомобілів та дві одиниці спецтехніки окупантів.

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