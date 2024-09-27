Також було уражено 21 танк та 58 артилерійських систем.

Сили оборони України за минулу добу знешкодили 1 370 російських загарбників.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ у соцмережі. Зокрема, загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 27 вересня 2024 року орієнтовно склали:

- особового складу ‒ близько 649 тис 170 осіб, у тому числі 1 тис. 370 за минулу добу,

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- танків ‒ 8846 (+21) одиниць,

- бойових броньованих машин ‒ 17396 (+48),

- артилерійських систем – 18678 (+58),

- реактивних систем залпового вогню – 1199,

- засоби ППО ‒ 961 (+2),

- літаків – 369,

- гелікоптерів – 328,

- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 16031 (+85),

- крилаті ракети ‒ 2608,

- кораблі /катери ‒ 28,

- підводні човни - 1,

- автомобільної техніки та автоцистерн – 25411 (+58),

-спеціальна техніка ‒ 3192 (+2).

Війна в Україні: новини

На думку видання The Economist, якщо Україна та західні союзники хочуть перемогти РФ, їм потрібно терміново змінити курс. Одним зі способів зробити оборону України надійною у виданні назвали членство у НАТО зараз.

Видання The Washington Post вважає, що через російські удари по українській енергетиці ця зима не просто буде найгіршою в сучасній історії України. Проблеми з енергопостачанням прямо позначаться на забезпеченні українських військ на передовій.

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