Сили оборони України за минулу добу знешкодили 1 370 російських загарбників.
Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ у соцмережі. Зокрема, загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 27 вересня 2024 року орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 649 тис 170 осіб, у тому числі 1 тис. 370 за минулу добу,
- танків ‒ 8846 (+21) одиниць,
- бойових броньованих машин ‒ 17396 (+48),
- артилерійських систем – 18678 (+58),
- реактивних систем залпового вогню – 1199,
- засоби ППО ‒ 961 (+2),
- літаків – 369,
- гелікоптерів – 328,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 16031 (+85),
- крилаті ракети ‒ 2608,
- кораблі /катери ‒ 28,
- підводні човни - 1,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 25411 (+58),
-спеціальна техніка ‒ 3192 (+2).
Війна в Україні: новини
На думку видання The Economist, якщо Україна та західні союзники хочуть перемогти РФ, їм потрібно терміново змінити курс. Одним зі способів зробити оборону України надійною у виданні назвали членство у НАТО зараз.
Видання The Washington Post вважає, що через російські удари по українській енергетиці ця зима не просто буде найгіршою в сучасній історії України. Проблеми з енергопостачанням прямо позначаться на забезпеченні українських військ на передовій.