Ворог на коксохім зараз не дуже зазіхає, бо має великі втрати, хоче обійти його стороною.

Ворог дуже активізував саме бойову авіацію на Авдіївському напрямку і намагається розбити наші оборонні позиції. Про це сказав спікер Об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олександр Штупун в ефірі телемарафону.

Він повідомив, що російські окупанти значно збільшили активність бойової авіації і кількість штурмових та наступальних дій. За його словами, акцентують свої дії на Авдіївському напрямку.

"Наразі ворог дуже активізував саме бойову авіацію і намагається розбити наші оборонні позиції і потім іде вперед", - наголосив Штупун. За його словами, зараз окупанти багато техніки не застосовують в одній атаці - раніше йшло 10-20 одиниць, а зараз іде 2 танки і дві-три БМП, де є десант ворога. При цьому додав, ця техніка використовується для того, щоб піхоту якнайшвидше підкинути до переднього краю. "Коли піхота йде довгий час пішки, то наші FPV-дрони вибивають їх ще по дорозі", - наголосив Штупун.

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Спікер Об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку сказав, що наразі ворог на Авдіївський коксохімічний завод не дуже зазіхає, бо має великі втрати, тому намагається просунутись "десь північніше або опускається вниз на південь".

Штупун повідомив, що російські окупанти за минулу добу в операційній зоні ОСУВ "Таврія" завдали 56 авіаційних ударів і провели 68 бойових зіткнень – це на 30% більше ніж зазвичай. Зафіксовано 665 артилерійських обстрів.

Битва за Авдіївку: останні новини

Як повідомляв УНІАН, за даними Генштабу, 18 січня на фронті між Силами оборони та загарбницькими військами відбулося 127 бойових зіткнень.

На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат. Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 27 атак ворога в районах Новокалинового, Новобахмутівки, Авдіївки та ще 17 атак біля Первомайського та Невельського Донецької області.

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