Представник відомства прокоментував прагнення РФ захопити Авдіївку.

Представник Головного управління розвідки МО України Андрій Юсов підтвердив, що оборона Авдіївки - має велика значення з точки зору захисту українських територій.

Активність військ РФ та їхнє прагнення взяти Авдіївку штурмами Юсов прокоментував Espreso. За його словами, оборона кожного клаптика землі територій України - надзвичайно важлива.

Кожний вимушений відступ з територій та населених пунктів - це новий бій, якій згодом ведуть ЗСУ куди важчими зусиллями та втратами. Ціна за наступ завжди вища, якщо порівнювати його з обороною, підкреслив представник ГУР. Але, якщо казати про Авдіївку, то вона дійсно важлива з точку зору блокування спроб РФ вийти на адмінкордони Луганської та Донецької областей, заявив він.

Відео дня

"Авдіївка справді має значення. Це не перше загострення і не вперше від окупантів, від воєнно-політичного керівництва до окупаційного корпусу, звучать команди, мовляв, потрібно вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей", - каже Юсов.

Він підтвердив, що наразі "за контроль над Авдіївкою" відбувається чергове загострення, але окупанти не вперше намагаються взяти силою цей населений пункт. "Вони зазнавали краху, терміни посувалися. Зараз бачимо чергове загострення", - резюмував представник ГУР.

Штурм Авдіївки обернувся значними втратами для Росії

Наразі війська РФ ведуть активний наступ у спробі оточити та захопити Авдіївку (Донецька область). Однак за відповідні штурми російські війська розплачуються суттєвими втратами. Зранку 22 жовтня це підтвердив Інститут вивчення війни ISW. Там кажуть, що Росії не вистачає хірургів та лікарів, щоб впоратися з кількістю поранених. Це перешкоджає просуванню РФ в цій зоні бойових дій.

Водночас британська розвідка повідомила, що втрати РФ через штурми Авдіївки зросли на 90%.

Вас також можуть зацікавити новини: