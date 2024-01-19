Бої велись одразу на 8 напрямках фронту.

Протягом минулої доби, 18 січня, на фронті між Силами оборони та загарбницькими військами відбулося 127 бойових зіткнень.

Як повідомляє Генштаб у ранковому зведенні, на Куп’янському напрямку ворог здійснив 18 атак поблизу населених пунктів Синьківка, Петропавлівка, Табаївка, Берестове Харківської області, але успіху не мав.

На Лиманському напрямку Збройні сили України відбили 15 атак біля Тернів, Ямполівки Донецької області та ще 8 атак - в районах Серебрянського лісництва, Білогорівки Луганської області. На Бахмутському напрямку росіяни здійснили дві безуспішні спроби штурмів неподалік Богданівки Донецької області.

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"На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат. Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 27 атак ворога в районах Новокалинового, Новобахмутівки, Авдіївки та ще 17 атак біля Первомайського та Невельського Донецької області", - розповіли у Генштабі.

Водночас на Мар’їнському напрямку були бої поблизу Красногорівки, Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. ЗСУ відбили 15 атак. На Шахтарському напрямку противник здійснив 4 атаки західніше Старомайорського та південніше Урожайного Донецької області, але успіху не мав.

На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили 5 атаки окупантів західніше Вербового та Роботиного. На Херсонському напрямку противник здійснив 11 безуспішних штурмів позицій наших військ.

Війна в Україні - останні новини

Збройні сили України минулої доби, 19 січня, ліквідували ще 920 російських окупантів. Загалом Росія втратила на війні проти Україні 374 520 солдат.

Авіація та ракетні війська ЗСУ уразили 6 районів зосередження особового складу та зброї ворога, а також два пункти управління.

За даними ISW, біля Авдіївки Донецької області українські воїни і російські окупанти ведуть позиційні бої, зокрема, на південний захід від міста - в районі Невельського і Первомайського, а також північно-західніше - біля населених пунктів Новобахмутівка, Новокалинове і Степове.

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