Він зазначив, що ворогу максимально важко буде отримати якісь вигідні рубежі на цьому напрямку.

Командир екіпажу БПЛА "Кара небесна, 4-ї бригади НГУ "Рубіж" Андрій Отченаш розповів про ситуацію у Часовому Яру та відповів, чи є окупанти у місті.

"Станом на сьогодні ворог не зайшов у населений пункт, немає жодного факту того, що він є десь на території Часового Яру", - розповів військовий в ефірі КИЇВ24.

Боєць зазначив, що ЗСУ будуть тримати населений пункт до тих пір, "поки це буде вигідно, поки це буде можливо, поки буде знищуватись максимальна кількість особового складу ворога".

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При цьому він зазначив, що ворогу максимально важко буде отримати якісь вигідні рубежі на цьому напрямку, тим більше з тією кількістю втрат, які він отримує.

Часів Яр - новини

Ветеран АТО Євген Дикий заявив, що у Часовому Ярі вирішується битва за Донецьку область, адже контроль над Часовим Яром - це не просто тактична перевага, оскільки воно розташоване на панівних висотах, то контроль над ними - це вогневий, а в перспективі і повний контроль над великою густонаселеною агломерацією.

7 травня у підрозділі активних дій Головного управління розвідки Міністерства оборони України "Kraken" також підтвердили, що жодного окупанта в Часовому Яру наразі немає.

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