Ворог намагається просуватися у місто з різних напрямків, але спроби невдалі.

Жодного окупанта в Часовому Яру наразі немає. Про це заявили у підрозділі активних дій Головного управління розвідки Міністерства оборони України "Kraken".

Як зазначається в офіційному Telegram-каналі спецпідрозділу, вже як місяць "KRAKEN" стоїть на захисті міста.

"Бійці героїчно тримають оборону, щоденно знищують численного противника, палять ворожу броньовану техніку і беруть полонених. Ворог намагається просуватися з різних напрямків, проте завдяки злагодженій роботі підрозділу, жодного окупанта в місті наразі немає", - інформують у підрозділі.

Битва за Часів Яр - останні новини

Кирило Сазонов, доброволець підрозділу "ГРІМ" 41-ої ОМБр повідомив, що ситуація навколо Часового Яру є складною. За його словами, є облаштовані позиції, зброя, волонтерська допомога – потрібні тільки мотивовані люди

Військовий розповів, що окупаційна армія намагається виконати наказ захопити місто до 9 травня. Нині бої точаться на околицях. Українські артилеристи, кулеметники, снайпери, оператори дронів дають гідну відсіч.

У свою чергу ветеран АТО Євген Дикий заявив, що у Часовому Ярі вирішується битва за Донецьку область, адже контроль над Часовим Яром - це не просто тактична перевага, оскільки воно розташоване на панівних висотах, то контроль над ними - це вогневий, а в перспективі і повний контроль над великою густонаселеною агломерацією.

Він також додав, що в разі втрати Часового Яру Україна буде вимушена провести евакуацію цивільного населення з низки населених пунктів, зокрема, чотирьох великих міст - Костянтинівки, Дружківки, Краматорська та Слов'янська. Наразі вони є прифронтовими, а стануть фактично зоною бойових дій.

Напередодні головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що РФ зосередила основний удар на Покровському і Курахівському напрямках.

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