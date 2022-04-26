Зокрема, знищено 9 танків, 11 артилерійських систем, 14 одиниць броньованої техніки.

На Донбасі сьогодні українські військові відбили 9 атак російських загарбників та знищили 68 одиниць техніки.

Про це повідомляє Операція об'єднаних сил у соціальній мережі Facebook.

"Упродовж поточної доби, 26 квітня, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил успішно відбили 9 атак ворога. Завдяки умілим діям та майстерності наші воїни завдали втрат російським окупантам", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, українські захисники знищили 9 танків, 11 артилерійських систем, 4 одиниці спеціальної техніки, 14 одиниць броньованої, 3 бойові броньовані машини, 3 одиниці спеціальної інженерної техніки, 16 одиниць автомобільної, 4 паливозаправника та одну зенітну установку.

Також підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили 3 безпілотні літальні апарати типу "Орлан-10".

Раніше повідомлялося, що окупанти не полишають спроб оточити і розгромити українські сили на Донбасі.