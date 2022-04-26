Загарбники намагаються встановити повний контроль над територією Донецької і Луганської областей.

Основною метою російських загарбників залишається оточення і розгром угруповання Об’єднаних сил, встановлення повного контролю над територією Донецької і Луганської областей та забезпечення сухопутного коридору з окупованим Кримом.

Про це йдеться у зведенні Генштабу станом на 18:00 26 квітня.

Зазначається, що угруповання військ ворога ведуть наступальну операцію у Східній операційній зоні.

На Донецькому напрямку противник веде активні дії практично на всій лінії зіткнення. Основні зусилля зосереджуються на взятті під контроль Рубіжного, Попасної та Мар’їнки.

На Сєверодонецькому напрямку, в рамках перегрупування військ, у напрямку Кремінної окупанти перемістили до танкового батальйону зі складу частин 90-ї танкової дивізії, а також понтонно-мостовий підрозділ зі складу 12-ї окремої інженерної бригади Центрального військового округу.

Для наступу у напрямку населеного пункту Лиман противник нарощує угруповання військ.

Також противник продовжує завдавати ракетно-бомбових ударів по об’єктах військової та цивільної інфраструктури.

"Російські загарбники не припиняють артилерійські обстріли та авіаційні удари по Маріуполю. Продовжується блокування підрозділів наших військ в районі заводу "Азовсталь", - йдеться у зведенні.

На Слобожанському напрямку ворожі угруповання продовжують частково блокувати Харків та обстрілювати його. Залучені підрозділи 6-ї загальновійськової армії Західного військового округу, берегові війська балтійського та північного флотів.

На Ізюмському ворог проводить наступ у напрямку населеного пункту Барвінкове. Залучені частини та підрозділи противника зі складу 1-ї танкової армії, 20-ї та 35-ї загальновійськових армій, 68-го армійського корпусу та повітряно-десантних військ, за підтримки артилерії. Ворог продовжує розвідку позицій наших військ ворог із застосуванням БПЛА.

У прикордонних з Україною районах Бєлгородської області російські окупанти продовжують утримувати польові табори. За наявною інформацією, для відновлення боєздатності та підготовки підрозділів у безпосередній близькості до державного кордону України у цій області перебуває до п’яти батальйонних тактичних груп противника.

На Південнобузькому та Таврійському напрямках ворог продовжує утримувати зайнятий рубіж. На окремих напрямках безуспішно намагається покращити тактичне положення, вдосконалює інженерне обладнання своїх позицій. Здійснює обстріли позицій наших військ.

На території Придністровського регіону Республіки Молдова, підрозділи оперативної групи російських військ приведені у бойову готовність "Повна", силові структури переведені на посилений режим несення служби.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках підрозділи збройних сил Білорусі виконують завдання з посилення охорони ділянки українсько-білоруського кордону.

"Українські захисники та захисниці тримають оборону та продовжують методично завдавати втрат російським окупантам", - наголосили в Генштабі.

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