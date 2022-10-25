Пономарьов вважає, що у втраті Херсона звинуватять нового командувача "спецоперації" Суровікіна.

Колишній депутат Держдуми Російської Федерації Ілля Пономарьов вважає, що Росія втратить Херсон найближчим часом, і це створить болісну ситуацію всередині російського суспільства.

Про це він заявив Радіо НВ.

"Це вже очевидно. І, судячи з розмов Суровікіна, вони також це розуміють. Тож це станеться", – зазначив Пономарьов.

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За його словами, Сергія Суровікіна спеціально призначили командувати так званою "спецоперацією" в Україні, щоб відвести критику після втрати Херсона від міністра оборони РФ Сергія Шойгу.

"Зараз є професійний генерал, але він новий для суспільства, ще не встиг нічого зробити, він тільки призначений. Тому здача Херсона – це боляче, але є також певна гра з піару. Усі розуміють, що на війні все погано. Вони продовжуватимуть те, що почали робити зараз: нищити українську енергетичну інфраструктуру та намагатимуться створити тиск з боку пересічних громадян України на власну владу, щоб Зеленський почав розмовляти з Путіним і прагнув перемир'я", – наголосив Пономарьов.

Пономарьов додав, що російська еліта вже усвідомлює, що Україна відвоює Херсон. Проте це створить болісну ситуацію всередині російського суспільства.

Ситуація в Херсонській області: що відомо

Українські військові продовжують повертати окуповані території Херсонської області. Відомо, що ЗСУ вже звільнили від російських загарбників понад 90 населених пунктів на Херсонщині.

Ситуацію на Херсонщині прокоментував і військовий експерт Олег Жданов. Він вважає, що Путін, ймовірно, наказав не відступати з правого берега Дніпра в Херсонській області, тому РФ буде утримувати його до останнього.

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