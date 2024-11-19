Невеликий плацдрам на лівому березі насправді нікоди не був самоціллю операції.

У липні цього року український плацдарм в Кринках був остаточно ліквідований. Справжньої метою цієї операції була спроба пробитися до Криму, але задум провалився. Про це йдеться у матеріалі "Української правди".

За словами співрозмовників видання серед офіцерів та солдатів, причетних до битви в Кринках, до проведення десантної операції Україну підштовхувала Велика Британія, хоча головна ініціатива, звісно, була за Києвом. Британці, які собаку з’їли на морських операціях, просували ідею, що українських морпіхів треба вивести з донбаських степів і використати за призначенням – проводити операції на воді.

Деякі морпіхи-офіцери у спілкуванні з УП висловили переконання, що висадка на лівому березі планувалася на літо 2023 року, але операцію довелося відкласти аж на осінь через підрив Каховської ГЕС.

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За словами співрозмовників УП, задачею максимум цієї операції був вихід до Перекопського перешийка - воріт у Крим. Для цього морпіхам треба було подолати аж 80 кілометрів окупованої території.

"Кінцева задача була – космос: вихід на Крим. Нам казали, що треба проламати тільки передню лінію, яка проходить по найближчих до узбережжя населених пунктах – від Корсунки і до Олешок. А другого ешелону немає. Тобто що вони всі в одну смугу розтягнуті", – пояснює офіцер 36-ої бригади морпіхів.

Більш приземленою виглядала задача мінінмум – розширити херсонський фронт і відтягнути на нього сили противника із Запорізького напрямку та Донеччини.

На початку цієї операції українські морпіхи намагалися закріпитися в трьох місцях на лівому березі Дніпра – біля Антонівського залізничного мосту, між селами Піщанівка та Підстепне, а також в селі Кринки. Приблизно за тиждень – два після початку операції морпіхи залишили перші два плацдарми і сфокусувалися на Кринках, де вдалося досягнути найбільшого успіху. Однак за усі 9 місяців село жодного разу так і не перейшло під повний контроль морпіхів.

А вже взимку 2023–2024 року, коли росіяни підтягнули резерви, ситуація на плацдармі в Кринках стала ще важчою для українських сил.

"Десь з кінця зими – з початку весни стало от дуже сумно. Фактично, човни вже не доходили до лівого берега. На переході з Дніпра в Конку вже були пристріляні входи. У якийсь момент жоден човен не зміг пройти. І всі зрозуміли, що ми більше не можемо забрати звідти наших людей. Своїм останнім людям ми скидали жилети дронами, і вони поверталися уплав", – розповідає офіцер-морпіх.

Тоді ж узимку 2024-го Генштаб почав поступово виводити морпіхів з лівого берега. Останні бійці залишили Кринки у липні 2024-го.

Таким чином, українським силам не вдалося заглибитися в окуповану територію навіть на кілька кілометрів. Головним здобутком операції співрозмовники УП називають знищення великої кількості окупантів та їхньої техніки. Однак точні цифри залишаються невідомими – Генштаб їх засекретив.

Битва за Кринки: що відомо

Як писав УНІАН, висадка українських сил на лівому березі Дніпра почалася в середині жовтня 2023 року і співпала у часі з початком битви за Авдіївку. У першій половині липня цього року стало відомо, що українські сили повністю залишили лівий берег.

Пізніше українські ЗМІ з посиланням на джерела повідомили, що за час боїв у Кринках загинули 262 українських солдата, ще 788 формально вважаються зниклими безвісти.

За підрахунками OSINT-аналітика, який діє у Твіттері під псевдонімом Naalsio, за час битви в Кринках ЗСУ втратили загалом 37 одиниць техніки (зокрема, 3 танки та одну БМП), а росіяни - 233 одиниці техніки (зокрема, 23 танки та 73 БМП). Втрати живої сили осінтери підрахувати не змогли.

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