Зазначається, що утримувати позиції у цих населених пунктах не було сенсу через масштабні руйнування.

Українські військові були змушені відступити із села Кринки, яке розташоване у Херсонській області на лівому березі Дніпра, а також з Урожайного Донецької області. Сили оборони відійшли задля збереження життів бійців, повідомило джерело з Генштабу у коментарів LIGA.net.

"У Кринках бої змістились на острови. Тримати рубіж у населеному пункті не було сенсу через масштабні руйнування будівель і укриттів", - йдеться у матеріалі.

Зазначається, що подібна ситуація склалася і в Урожайному. Позиції українських військових були зруйновані й непридатні для використання і бійці не могли виконувати там свої завдання.

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Представник Генштабу наголосив, що задля збереження життів бійців Сили оборони мають відступати від знищених позицій.

Ситуація на фронті - останні новини

Як раніше писав УНІАН, 14 липня аналітики DeepState заявили про окупацію Урожайного. Офіційних підтверджень військового керівництва України з приводу цього не було.

"З самого ранку ворог розпочав масований штурм північної частини селища. Сили противника були значні, маємо інформацію про дві роти особового складу. Причини та передумови такого краху оборони уточнюємо", – йдеться у повідомленні.

Також УНІАН повідомляв, що Росія може активізуватись по всьому північному кордону й напасти в інших місцях. Майор запасу Олексій Гетьман вважає, що окупанти можуть спробувати розтягнути оборону ЗСУ.

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