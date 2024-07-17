Кількість загиблих військових, яких вдалось вивезти з Кринок і поховати, є значно меншою – йдеться про 262 захисників.

З жовтня 2023 року по кінець червня 2024-го у Кринках Херсонської області зникли безвісти 788 військових. Про це пише "Слідство.Інфо".

"У поліції журналістам вдалось дізнатись, яка кількість українських військових зникла безвісти в одному селі Кринки Херсонської області на Лівому березі Дніпра. 788 чоловіків розшукують як офіційно зниклих безвісти там у період з жовтня 2023-го по кінець червня 2024-го. При цьому кількість загиблих військових, яких вдалось звідти вивезти і врешті поховати, є значно меншою – 262 захисників за цей період", – йдеться у матеріалі.

Командир десантно-штурмової роти одного з батальйонів 35-ї бригади ЗСУ, яка воювала і продовжує здійснювати операції на Дніпрі, на імʼя Денис, наголошує, що оборона і розширення плацдарму на Кринках були необхідним завданням. В іншому випадку росіяни самі пробували б висадитись на човнах на правий берег.

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Зазначається, що західний осінтер Naalsio, який від початку повномасштабної війни фіксує підтверджені випадки знищеної техніки, підрахував, що втрати української техніки в Кринках від початку кампанії і до 14 червня 2024-го склали 58 одиниць. Тим часом росіяни втратили 271 одиницю.

"Велику роль у цих ураженнях відіграла артилерія, і передусім — дрони. Але морська піхота, як ніхто, проявила найбільший героїзм і стійкість в утримання цього клаптика землі на лівому березі Дніпра. Але заплатила і велику ціну", – пише видання.

Морські піхотинці в розмовах із журналістами "Слідство.Інфо" неодноразово казали, що полонених у Кринках окупанти не беруть. Проте у списках на обмін, і в повідомленнях про полон все ж трапляються прізвища тих, хто зник саме там.

Бої в Кринках

Операція з утримання і розширення плацдарму в Кринках Херсонської області тривала кілька місяців. За цей час росіяни вщент знищили цей населений пункт.

16 липня у ЗМІ із посиланням на джерело в Генштабі ЗСУ писали, що українські військові були змушені відступити із села Кринки, яке розташоване у Херсонській області на лівому березі Дніпра.

Зазначалося, що в Кринках бої змістились на острови. Тримати рубіж у населеному пункті не було сенсу через масштабні руйнування будівель і укриттів.

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