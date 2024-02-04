Російська армія планує подарувати Путіну руїни Куп'янська до дня "президентських виборів".

Росія зібрала на Куп’янському напрямку близько 500 танків, більше 600 бойових машин та близько 40 тисяч солдатів. Мета – відвоювати назад територію Харківської області, з якої росіян вигнали восени 2022 року, пише Forbes.

"РФ планує до березня 2024 року повністю захопити Донецьку та Луганську області та частину Харківської області до річки Оскіл", – пояснили в Українському центрі оборонних стратегій.

Строк "до березня" пояснюється тим, що саме тоді в Росії відбудуться псевдовибори, на яких Путін перепризначить себе "президентом". "Шматочок Харківщини був би подарунком Путіну на день виборів від російської армії в Україні", – пише Forbes.

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Вищенаведеному російському угрупованню протистоїть орієнтовно 10 українських бригад, які нараховують близько 20 000 військових, кілька сотень танків, бойових машин і гаубиць. Але головною проблемою є навіть не чисельна меншість, а дефіцит боєприпасів, зауважує видання. Маючи 5-кратну перевагу у кількості снарядів, Росія може зосереджувати артилерію, не боячись українського контрбатарейного вогню.

"Ця ситуація дає Росії змогу застосовувати добре відомий підхід: систематичне знищення міських територій, роблячи їх незахищеними", — пояснила українська аналітична група Frontelligence Insight. За їхніми словами, ефект артилерійського шквалу вже помітний навколо Куп’янська.

Україна намагається компенсувати брак боєприпасів за рахунок тисяч FPV-дронів, але радіус дії такого безпілотника становить лише 2-3 кілометри. Цього надто мало, аби полювати на російську артилерію, що стоїть у 20-25 км від фронту.

Дефіцит боєприпасів у ЗСУ: останні новини

Як писав УНІАН, США припинили надавати військову допомогу Україні після того, як у грудні остаточно вичерпався бюджет попередньої програми військових поставок. Одночасно з цим ЄС зриває поставки боєприпасів, хоча і не відмовляється від намірів продовжувати підтримку.

Тим часом українські артилеристи вимушені змінити тактику обстрілів через брак боєприпасів. Вони більше не можуть вести вогонь по площі, натомість змушені вибирати лише конкретні підтверджені цілі.

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