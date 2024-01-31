За словами Борреля, буде надано до березня ще 200 тисяч снарядів.

До березня Європейський Союз виконає лише на 52% обіцянку з надання Україні 1 мільйона артилерійських снарядів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив віце-президент Європейської комісії, високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель на брифінгу після неформальної зустрічі міністрів оборони країн-членів ЄС.

Високий представник ЄС нагадав, що Євросоюз та його країни-члени весною у 2023-му році зобов'язалися надати Україні 1 мільйон артилерійських снарядів впродовж одного року - до березня 2024 року.

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Водночас, за його словами, на даний момент Україні, починаючи з березня 2023 року, було надано 330 тис снарядів. Переважно ці снаряди були передані із європейських запасів.

"До березня, станом на сьогодні, я очікую, що ця цифра буде збільшена на додаткові 200 тисяч", - наголосив Боррель.

У цьому зв'язку, загалом до березня Україні буде надано 524 тис артилерійських снарядів з обіцяного одного мільйона. Це буде становити трохи більше 52% від обіцяної кількості боєприпасів. Ці снаряди будуть передані завдяки індивідуальним та спільним закупівлям, а також з наявних запасів.

Боррель зазначив, що запущено весь механізм європейської оборонної промисловості.

При цьому, високий представник ЄС переконаний, що до кінця цього року, відповідно до планових постачань, Україна отримає більше, ніж 1 мільйон снарядів. Зокрема, буде вироблено ще 630 тис артилерійських снарядів, але остаточна цифра потребує підтвердження.

Він запевняє, що ситуація з постачанням снарядів буде покращуватися у найближчі місяці.

Окремо Боррель сказав, що виробничі потужності в країнах-членах ЄС зросли на 40% від часу початку повномаштабного вторгнення РФ у Україну.

"Ми були на дуже низькому рівні нашої технологічної та промислової бази оборони", - сказав Боррель і висловив переконання, що виробничі потужності треба й надалі нарощувати.

Він сказав, що наразі промислові потужності з виробництва снарядів можуть виготовляти майже один мільйон боєприпасів на рік.

"Але, до кінця року, вони сягнуть виробництва на рівні 1,4 мільйона і продовжать зростати", - наголосив Боррель.

Боєприпаси від ЄС для України - деталі

На початку минулого року країни ЄС домовилися, що до березня 2024 року спільними зусиллями передадуть Україні один мільйон артилерійських боєприпасів.

14 листопада міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус повідомив, що Євросоюз не зможе передати Україні 1 мільйон артилерійських снарядів до березня, як це раніше планувалось.

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