При цьому українські військові зупинили окупантів у напрямку Лоскутівка – Лисичанський желатиновий завод та відбили штурм окупантів на Бахмутському напрямку.

Битва за Лисичанськ триває. Російські окупанти мають частковий успіх в районі нафтопереробного заводу міста.

Про це йдеться в оперативній інформації Генерального штабу ЗСУ у соціальній мережі Facebook.

"На Лисичанському напрямку противник обстрілює позиції наших військ в районі міста Лисичанськ. Веде штурмові дії в районі Лисичанського нафтопереробного заводу, має частковий успіх, утримує північно-західну та південно-східну частини заводу", - наголошується у зведенні.

Також окупанти вели штурмові дії в районах північно-східної частини Лисичанского НПЗ, населеного пункту Тополівка та північної частини населених пунктів Вовчоярівка і Малорязанцеве, частково мають успіх, утримують під вогневим контролем ділянку дороги Тополівка – Лисичанськ.

При цьому, наступ противника у напрямку Лоскутівка – Лисичанський желатиновий завод українські воїни зупинили та змусили окупантів відійти.

Також на Бахмутському напрямку противник завдав ракетно-авіаційного удару в районі населеного пункту Соледар. Здійснив артилерійські обстріли районів Білогорівки, Покровського, Клинового та Новолуганського.

"Усі спроби наступальних та штурмових дій окупантів в напрямках Миколаївка – Спірне, Володимирівка – Покровське, Доломітне – Вуглегірська ТЕС наші захисники успішно припинили", - йдеться у зведенні.

На Краматорському напрямку активних дій ворог не вів. Завдав авіаудару в районі населеного пункту Тетянівка.

"На Слов’янському напрямку ворожі підрозділи перегруповуються. Штурм у напрямку Довгеньке – Мазанівка наші воїни успішно відбили. Противник відійшов. Вів штурмові дії з метою взяття під повний контроль населеного пункту Богородичне, успіху не мав", - сказано у зведенні.

Крім того, ворожі обстріли фіксувалися в районах населених пунктів Богородичне, Краснопілля, Курулька, Вірнопілля та Червона Поляна.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог здійснював обстріли позицій із ствольної та реактивної артилерії вздовж лінії зіткнення. Окупанти завдали ракетного удару по околицях Авдіївки. Вели повітряну розвідку БпЛА типу "Орлан-10".

Раніше УНІАН вже повідомляв, що у британській розвідці розповіли про бої в Лисичанську і ситуацію на півночі Донецької області.

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