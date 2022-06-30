Тривають бойові дії поблизу Верхньокам’янки та Лисичанського нафтопереробного заводу.

Противник намагається блокувати Лисичанськ.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ.

"На Донецькому напрямку противник, за підтримки артилерії, намагається блокувати місто Лисичанськ та взяти під контроль ділянку автошляху Лисичанськ – Бахмут. Обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Лисичанськ, Верхньокам’янка та Сіверськ. Завдав авіаудару неподалік Вовчоярівки. Веде наступ поблизу Верхньокам’янки та штурмові дії в районі Лисичанського нафтопереробного заводу, бойові дії тривають", - йдеться у повідомленні.

Як раніше повідомляв УНІАН, за даними Генерального штабу ЗСУ, на Донецькому напрямку основні зусилля противника зосереджені на веденні бойових дій на Лисичанському та Бахмутському напрямках з метою оточення Лисичанська.

За даними британської розвідки, з 25 червня російські сили просунулися далі ще на 2 км біля Лисичанського нафтопереробного заводу на південь від міста.

В свою чергу голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай підтвердив, що російські війська продовжують наступ та намагаються оточити місто. За його даними, російська армія продовжує наступ за напрямком Вовчоярівка - Верхньокамʼянка, намагаючись оточити Лисичанськ. Обстріляні Золотарівка, Вовчоярівка та Лисичанськ.

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